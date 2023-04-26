Ефремов Лаврентий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ефремов Семен Иванович
Мать: Ефремова Ефросинья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ефремов Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ефремова Пелагея
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ефремова Пелагея
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ефремов Дементий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ефремов Семен Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Пелагея
Смерть
Неизвестно