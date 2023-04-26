Ефремов Лаврентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Лаврентий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ефремов Семен Иванович

Мать: Ефремова Ефросинья

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ефремов Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ефремова Пелагея

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фекла Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ефремова Пелагея

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ефремов Дементий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ефимовна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ефремов Семен Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ефимовна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Пелагея

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край