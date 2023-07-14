Кобенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Кобенко Леонид

Мать: ?

Смерть
2001