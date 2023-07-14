Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кобенко Александр
Кобенко Александр
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Кобенко Леонид
1939 г.р.
Мать
(Пиварович) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Кобенко Леонид
Мать:
?
Смерть
2001
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь