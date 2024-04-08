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Боженов Сидор Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Около 1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Боженов Савелий Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Боженов Игнат Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Боженов Кирилл Сидоров

Мать ребёнка: Боженова Анна Фроловна

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Настасья Сидоровна

Мать ребёнка: Боженова Анна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Анна Фроловна

Смерть
1757
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