Боженов Сидор Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Боженов Савелий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Боженова Анна Фроловна
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Настасья Сидоровна
Мать ребёнка: Боженова Анна Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженова Анна Фроловна
Смерть
1757