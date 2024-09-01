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Дарья Архипова

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Петров

Рождение ребёнка
05.05.1834

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.11.1836 ст.

Сын: Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Петров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1837

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.04.1841

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1844

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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