Дарья Архипова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Петров
Рождение ребёнка
05.05.1834
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
27.11.1836 ст.
Сын: Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
04.12.1837
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
16.04.1841
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
23.03.1844
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Смерть
Неизвестно