Гурин Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Отец: Гурин Федор Гурьевич
Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Гурина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Гурина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.
Сын: Порфирий Григорьевич
Мать ребёнка: Гурина Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно