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Гурин Григорий Фёдорович

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Гурин Федор Гурьевич

Мать: Гурина Аксинья Кузьминична

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.

Сын: Гурин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Гурина Наталья Дмитриевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Гурина Наталья Дмитриевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.

Сын: Порфирий Григорьевич

Мать ребёнка: Гурина Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно