Котлякова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлякова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1991

Сын: Дектерев Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.2002

Дочь: Дектерева Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности