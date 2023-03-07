Котлякова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1991
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.2002
Дочь: Дектерева Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности