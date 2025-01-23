Типухин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1985
Отец: Типухин Игорь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Типухина Ольга
Рождение ребёнка
04.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина Ольга
Рождение ребёнка
02.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина Ольга