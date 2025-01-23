Типухин Роман 28.01.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1985

Отец: Типухин Игорь

Мать: Типухина (Насонова) Елена

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина Ольга

Рождение ребёнка
04.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина Ольга

Рождение ребёнка
02.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина Ольга

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