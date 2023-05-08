Крутов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1796
Дата смерти29.12.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1828 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1828 ст.
Дочь: Крутова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
25.03.1830 ст.
Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
06.07.1832 ст.
Дочь: Вендрамини Анна Андреевна
Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна
Восприемник
18.09.1832 ст.
крёстный отец Дмитрия Кириаковича Алексеева
Восприемник
21.01.1834 ст.
крёстный отец Александры Кириаковны Алексеевой
Восприемник
27.07.1836 ст.
крёстный отец Ильи Кириаковича Алексеева
Рождение ребёнка
07.10.1836 ст.
Дочь: Назанская Вера Андреевна
Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна
Восприемник
06.12.1838 ст.
крёстный отец Николая Кириаковича Алексеева
Рождение ребёнка
29.01.1839 ст.
Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1840 ст.
Сын: Крутов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна
Восприемник
03.10.1841 ст.
крёстный отец Ольги Николаевны Быковой
Восприемник
05.07.1842 ст.
крёстный отец Петра Кириаковича Алексеева
Восприемник
09.05.1847 ст.
Анненское, Ивановская волость, Шлиссельбургский уезд
Стал крёстным отцом Николая Степановича Дубровина.
Смерть
29.12.1860