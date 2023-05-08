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Крутов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1796

Дата смерти

29.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1828 ст.

Жена: Крутова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.12.1828 ст.

Дочь: Крутова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.03.1830 ст.

Сын: Крутов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.07.1832 ст.

Дочь: Вендрамини Анна Андреевна

Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
18.09.1832 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
крёстный отец Дмитрия Кириаковича Алексеева
Восприемник
21.01.1834 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
крёстный отец Александры Кириаковны Алексеевой
Восприемник
27.07.1836 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
крёстный отец Ильи Кириаковича Алексеева
Рождение ребёнка
07.10.1836 ст.

Дочь: Назанская Вера Андреевна

Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
06.12.1838 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
крёстный отец Николая Кириаковича Алексеева
Рождение ребёнка
29.01.1839 ст.

Сын: Крутов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.08.1840 ст.

Сын: Крутов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Крутова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
03.10.1841 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
крёстный отец Ольги Николаевны Быковой
Восприемник
05.07.1842 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
крёстный отец Петра Кириаковича Алексеева
Восприемник
09.05.1847 ст.
Анненское, Ивановская волость, Шлиссельбургский уезд
Стал крёстным отцом Николая Степановича Дубровина.
Смерть
29.12.1860