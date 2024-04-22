Климачева (Маудина) Анисья Семеновна
Место рождения
Дата рождения30.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 27.10.1937
Сын: Климачев (Климычев) Георгий Павлович
Отец ребёнка: Климычев Павел Александрович
Летнево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно