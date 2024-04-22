Климачева (Маудина) Анисья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климачева (Маудина) Анисья Семеновна

Место рождения

Видогощи, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Видогощи, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 27.10.1937

Сын: Климачев (Климычев) Георгий Павлович

Отец ребёнка: Климычев Павел Александрович

Летнево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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