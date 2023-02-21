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Ющенко Филипп Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ющенко Тихон

Мать: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Место жительства
Неизвестно
Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Александр Филиппович

Мать ребёнка: Ющенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Лариса Филипповна

Мать ребёнка: Ющенко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Ющенко Анна

Смерть
Неизвестно