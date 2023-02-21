Ющенко Филипп Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ющенко Тихон
Мать: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Место жительства
Неизвестно
Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Александр Филиппович
Мать ребёнка: Ющенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Лариса Филипповна
Мать ребёнка: Ющенко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Ющенко Анна
Смерть
Неизвестно