Зайцева Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Параскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Алексашина Марина Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никифорович

Вязовенка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Федина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Никифорович

Смерть
Неизвестно
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