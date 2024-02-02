Зайцева Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Алексашина Марина Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никифорович
Вязовенка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Федина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно