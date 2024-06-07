Сергунова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергунов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергунова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергунова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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