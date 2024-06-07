Сергунова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергунов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергунова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергунова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: не указан