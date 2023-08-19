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Федосья
Федосья
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Место рождения
Пантюшина
, Короваевская волость, Сычевский уезд
Дата рождения
1697
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тимофей
Около 1669 г.р.
Мать
Марфа
1682 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец:
Тимофей
Мать:
Марфа
Пантюшина
, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно
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