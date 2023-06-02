Корнаев Георгий Муратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнаев Георгий Муратович

Корнаев Георгий Муратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнаев Мурат Захарович

Мать: Багаева Неля х