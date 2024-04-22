Бабкина (Иванова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.11.1900 ст.
Дата смерти26.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1900 ст.
Отец: Иванов Иван Васильевич
Мать: Иванова Павла Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Бабкин Василий Константинович
Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Карякина Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Бабкин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич
Макарьево Черемховский р-н
Рождение ребёнка
18.06.1943
Дочь: Пашкова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич
Смерть
26.12.1984
Макарьево
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно