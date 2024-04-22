Бабкина (Иванова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Иванова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

20.11.1900 ст.

Дата смерти

26.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1900 ст.

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова Павла Фёдоровна

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Около 1924

Муж: Бабкин Константин Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Бабкин Василий Константинович

Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Карякина Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Бабкин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич

Макарьево Черемховский р-н
Рождение ребёнка
18.06.1943

Дочь: Пашкова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Бабкин Константин Иннокентьевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Смерть
26.12.1984
Макарьево
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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