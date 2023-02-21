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Дулов Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1758

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758

Отец: Дулов Алексей Тимофеевич

Мать: Кн. Дулова Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Кн. Дулов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна

Смерть
До 1825