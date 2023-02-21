Дулов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1758
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна
Смерть
До 1825