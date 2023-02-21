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Дарья Аверьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Аверьян Федоров

Мать: Акилина Семенова

Смерть
Неизвестно