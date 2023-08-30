Dubinovsky Gene
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf
Рождение ребёнка
1866
Сын: Dubinovsky Mendel
Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf
Рождение ребёнка
1870
Сын: Dubinovsky Shalom
Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf
Даугавпилс, Daugavpils
Рождение ребёнка
1871
Сын: Dubinovsky Aharon
Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf
Рождение ребёнка
1872
Сын: Dubinovsky Shlomo
Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf
Работа или профессия
Неизвестно