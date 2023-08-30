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Dubinovsky Gene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1862 г.р.
1866 г.р.
1870 г.р.
1871 г.р.
1872 г.р.

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Dubinovsky Tevel Yitshak

Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1866

Сын: Dubinovsky Mendel

Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1870

Сын: Dubinovsky Shalom

Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf

Рождение ребёнка
1871

Сын: Dubinovsky Aharon

Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf

Рождение ребёнка
1872

Сын: Dubinovsky Shlomo

Отец ребёнка: Dubinovsky Wulf

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
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