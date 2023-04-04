Мандельштам Арнольд (Арон Файвишевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мандельштам Файвель (Эмиль) Йоселевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.02.1867
Сын: Мандельштам Владимир (Вильгельм Вольдемар) (Арнольдович)
Мать ребёнка: Сора Вульфовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Мандельштам Филипп Арнольдович
Мать ребёнка: Сора Вульфовна
Смерть
Неизвестно