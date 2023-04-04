Мандельштам Арнольд (Арон Файвишевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Арнольд (Арон Файвишевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мандельштам Файвель (Эмиль) Йоселевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.02.1867

Сын: Мандельштам Владимир (Вильгельм Вольдемар) (Арнольдович)

Мать ребёнка: Сора Вульфовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Мандельштам Филипп Арнольдович

Мать ребёнка: Сора Вульфовна

Смерть
Неизвестно