Брагин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Брагина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Брагина Тамара

Рождение ребёнка
1955

Сын: Брагин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Брагина Тамара

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Тамара

Смерть
Неизвестно