Дручин Олег Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дручин Олег Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игорь

Мать: Дручина Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габриела

Мать ребёнка: ?

Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабина

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно