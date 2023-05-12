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Дручин Олег Игоревич
Дручин Олег Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Игорь
Мать
Дручина (Каденко) Тамара Васильевна
1938 г.р.
Дети
(Дручина) Габриела
(Дручина) Сабина
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Игорь
Мать:
Дручина Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Габриела
Мать ребёнка:
?
Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Сабина
Мать ребёнка:
?
Место жительства
Неизвестно
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