Осадько Виктор Тихонович
Место рождения
Дата рождения24.10.1939
Дата смерти06.06.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1939
Отец: Осадько Тихон Николаевич
Мать: Осадько Анна Яковлевна
Бракосочетание
19.11.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.1976
Похороны
Неизвестно