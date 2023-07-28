Осадько Виктор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадько Виктор Тихонович

Осадько Виктор Тихонович

avatar

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

24.10.1939

Дата смерти

06.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1939

Отец: Осадько Тихон Николаевич

Мать: Осадько Анна Яковлевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
19.11.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.1976
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Похороны
Неизвестно
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия