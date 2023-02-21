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Ходырев Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Ходырев Степан Иванович

Мать: Ходырева Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ходырев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Ходырев Макар Яковлевич

Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Катерина Яковлевна

Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1835 ст.