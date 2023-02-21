Ходырев Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Ходырев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Ходырев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Катерина Яковлевна
Мать ребёнка: Ходырева Наталья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1835 ст.