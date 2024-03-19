Яковлева (Андреева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Андреева) Светлана

Место рождения

Чувашская АССР, гор. Чебоксары

Дата рождения

16.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1981

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
27.02.2003

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.2003

Дочь: Яковлева София Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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