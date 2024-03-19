Яковлева (Андреева) Светлана
Место рожденияЧувашская АССР, гор. Чебоксары
Дата рождения16.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1981
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.02.2003
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.2003
Дочь: Яковлева София Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности