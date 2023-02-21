Талдыкина Федосья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Федосья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Талдыкина Параскева

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Адрианович

Рождение ребёнка
27.10.1878 ст.

Дочь: Талдыкина Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Адрианович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Адрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Дмитрий Адрианович

Смерть
Неизвестно