Талдыкина Федосья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Талдыкина Параскева
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Адрианович
Рождение ребёнка
27.10.1878 ст.
Дочь: Талдыкина Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Адрианович
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно