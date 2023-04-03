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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна