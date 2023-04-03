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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна