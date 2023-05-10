Наумов Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1968
Отец: Наумов Виктор
Мать: Цой Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1991
Дочь: Салимон Эльвира Андреевна
Мать ребёнка: Наумова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
01.07.1993
Дочь: Наумова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Наумова Евгения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно