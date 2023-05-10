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Наумов Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1968

Отец: Наумов Виктор

Мать: Цой Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1991

Дочь: Салимон Эльвира Андреевна

Мать ребёнка: Наумова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
01.07.1993

Дочь: Наумова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Наумова Евгения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Евгения Владимировна