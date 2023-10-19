von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич
Место рожденияLeevre (Lewer), Kullamaa khk
Дата рождения05.02.1855
Дата смерти16.10.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1884
Сын: Фон Польман Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Зотова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
16.03.1886
Сын: Фон Польман Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Фон Польман Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шацкая Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Чигогидзе Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр
Смерть
16.10.1898
Тула, город Тула, Тульская область