von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич

Место рождения

Leevre (Lewer), Kullamaa khk

Дата рождения

05.02.1855

Дата смерти

16.10.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Leevre (Lewer), Kullamaa khk
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Фон Польман Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Зотова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1886

Сын: Фон Польман Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фон Польман Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шацкая Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Чигогидзе Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Польман Анастасия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр
Смерть
16.10.1898
Тула, город Тула, Тульская область
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