Козлов Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Яков Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Козлов Николай ?

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно