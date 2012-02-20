Кутьин Кирилл Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутьин Кирилл Сергеевич

Кутьин Кирилл Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2012

Отец: Кутьин Сергей Александрович

Мать: не указана