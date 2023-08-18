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Скрябин Юрий (Юрка) Иванов

Место рождения

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1606 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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ПЗ
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Рождение
Около 1628

Отец: Скрябин Иван (Ивашко) Васильев

Мать: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646