Шайдуллина Гульмизямал Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуллина Гульмизямал Файзрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шайдуллина Файруза Зайнулловна

Отец ребёнка: Шайдуллин Зайнулла Шайдуллович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шайдуллина Райса Зайнулловна

Отец ребёнка: Шайдуллин Зайнулла Шайдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдуллина Сарбия Зайнулловна

Отец ребёнка: Шайдуллин Зайнулла Шайдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуллин Зайнулла Шайдуллович

Смерть
Неизвестно