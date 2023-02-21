Шайдуллина Гульмизямал Файзрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шайдуллина Файруза Зайнулловна
Отец ребёнка: Шайдуллин Зайнулла Шайдуллович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шайдуллина Райса Зайнулловна
Отец ребёнка: Шайдуллин Зайнулла Шайдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдуллина Сарбия Зайнулловна
Отец ребёнка: Шайдуллин Зайнулла Шайдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно