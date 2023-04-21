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Халевин Никита Евтеев
Халевин Никита Евтеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1842
Пол
Мужской
Отец
Халевин Евтей Ксенофонтов
1780 г.р.
Мать
Халевина Ефимия Васильева
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Халевин Евтей Ксенофонтов
Мать:
Халевина Ефимия Васильева
Смерть
1842
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