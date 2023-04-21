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Халевин Никита Евтеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Халевин Евтей Ксенофонтов

Мать: Халевина Ефимия Васильева

Смерть
1842