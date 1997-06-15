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Семенчук Ксения Андреевна
Семенчук Ксения Андреевна
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Место рождения
Глинка
, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
15.06.1997
Пол
Женский
Отец
Семенчук Андрей Васильевич
1974 г.р.
Мать
Семенчук Ольга Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1997
Отец:
Семенчук Андрей Васильевич
Мать:
Семенчук Ольга Владимировна
Глинка
, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
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