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Семенчук Ксения Андреевна

Место рождения

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1997

Отец: Семенчук Андрей Васильевич

Мать: Семенчук Ольга Владимировна

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область