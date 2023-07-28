Парамон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамон Андреевич

Парамон Андреевич

Место рождения

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Андрей Федоров

Мать: Екатерина Феклистова

Помялово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кирилл Парамонович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Парамонович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Парамонович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно