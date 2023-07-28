Парамон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Андрей Федоров
Мать: Екатерина Феклистова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кирилл Парамонович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Парамонович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Парамонович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно