Павлов Степан (Стефан) Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Филипп
Мать: Павлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Мария Степановна
Мать ребёнка: Павлова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.04.1909
Сын: Павлов Василий Степанович
Мать ребёнка: Павлова Фекла Тимофеевна
Смерть
Неизвестно