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Павлов Степан (Стефан) Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Филипп

Мать: Павлова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Мария Степановна

Мать ребёнка: Павлова Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.04.1909

Сын: Павлов Василий Степанович

Мать ребёнка: Павлова Фекла Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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