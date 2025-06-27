Бородихина (Шемякина) Екатерина С 1927 по 1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Бородихина (Шемякина) Екатерина

Автор
НМ
Морожникова Н.

женский, родилась С 1927 по 1931

умерла После 1986, Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Супруги
Бородихин Иван Васильевич21.01.1929 г.р.
Дети
Бородихин Василий Иванович1950 г.р.
Ирхина (Бородихина) Ольга Ивановна1969 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1927 по 1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1948

Муж: Бородихин Иван Васильевич

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Рождение ребёнка
1950

Сын: Бородихин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородихин Иван Васильевич

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Рождение ребёнка
1953 или 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородихин Иван Васильевич

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородихин Иван Васильевич

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Рождение ребёнка
Между 1957 и 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородихин Иван Васильевич

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Ирхина (Бородихина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бородихин Иван Васильевич

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Смерть
После 1986
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

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