Бородихина (Шемякина) Екатерина
женский, родилась С 1927 по 1931
умерла После 1986, Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Супруги
Бородихин Иван Васильевич21.01.1929 г.р.
Дети
Бородихин Василий Иванович1950 г.р.
Ирхина (Бородихина) Ольга Ивановна1969 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1927 по 1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1948
Рождение ребёнка
1950
Сын: Бородихин Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1953 или 1955
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
Между 1957 и 1968
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Ирхина (Бородихина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бородихин Иван Васильевич
Смерть
После 1986