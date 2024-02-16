Ондар Чолдак-Анай Шаажан-Хооевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Кима Балдановна
Отец ребёнка: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Дина Балдановна
Отец ребёнка: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Клекова Балдановна
Отец ребёнка: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Дыртый-оол Балданович
Отец ребёнка: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович
Отец ребёнка: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Лина Балдановна
Отец ребёнка: Монгуш Балдан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Монгуш Балдан