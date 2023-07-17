Лунина (Сустина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунина (Сустина) Елена Владимировна

Лунина (Сустина) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сустин Владимир Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1995

Сын: Безобразов Роман Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан