Лунина (Сустина) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сустин Владимир Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1995
Сын: Безобразов Роман Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: не указан