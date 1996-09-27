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(Назарова) Анна Михайловна

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Место рождения

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

Около 28.12.1915

Дата смерти

Около 27.09.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 28.12.1915

Отец: Назаров Михаил

Мать: не указана

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1947

Сын: Назаров Олег Александрович

Отец ребёнка: Карпов Александр

Рождение ребёнка
14.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Александр

Рождение ребёнка
18.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Александр

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Александр

Смерть
Около 27.09.1996