(Назарова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.12.1915
Дата смертиОколо 27.09.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.12.1915
Отец: Назаров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1947
Сын: Назаров Олег Александрович
Отец ребёнка: Карпов Александр
Рождение ребёнка
14.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Александр
Рождение ребёнка
18.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Александр
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Александр
Смерть
Около 27.09.1996