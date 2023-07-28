Синцова (Шишкина) Марина Демидовна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Шишкин Демид Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Настасья Терентиева
Отец ребёнка: Синцов Терентий Степанович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Синцов Терентий Степанович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Синцов Терентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763