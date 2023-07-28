Синцова (Шишкина) Марина Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Шишкина) Марина Демидовна

Место рождения

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Шишкин Демид Тимофеевич

Мать: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Настасья Терентиева

Отец ребёнка: Синцов Терентий Степанович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Синцов Ярофей Терентивич

Отец ребёнка: Синцов Терентий Степанович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Иван Терентивич

Отец ребёнка: Синцов Терентий Степанович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Терентий Степанович

Смерть
После 1763