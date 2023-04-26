Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский уезд, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский уезд, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Трусова Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Михайлова

Мать ребёнка: не указана

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно