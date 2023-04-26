Михаил
Место рождениядеревня Субботино, Маисская волость, Городищевский уезд, Пензенская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский уезд, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Трусова Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агриппина Михайлова
Мать ребёнка: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно