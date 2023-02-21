Кирток (Назаренко) Варвара Макаровна
Место рожденияКиевская губерния, Лясковская волость и село
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Киевская губерния, Лясковская волость и село
Бракосочетание
07.11.1910
Муж: Кирток Семен
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Смерть
Неизвестно