Кирток (Назаренко) Варвара Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирток (Назаренко) Варвара Макаровна

Место рождения

Киевская губерния, Лясковская волость и село

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевская губерния, Лясковская волость и село
Бракосочетание
07.11.1910

Муж: Кирток Семен

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Смерть
Неизвестно