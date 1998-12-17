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(Козлова) Анастасия
(Козлова) Анастасия
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Место рождения
Беларусь
Дата рождения
17.12.1998
Пол
Женский
Отец
Козлов Александр
1968 г.р.
Мать
Козлова (Алисевич) Зоя
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1998
Отец:
Козлов Александр
Мать:
Козлова Зоя
Беларусь
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