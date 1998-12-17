(Козлова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Анастасия

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

17.12.1998

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1998

Отец: Козлов Александр

Мать: Козлова Зоя

Беларусь