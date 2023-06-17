Шангареев Равиль Нурисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШангареев Равиль Нурисламович

Шангареев Равиль Нурисламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1937

Отец: Шангареев Нурислам Арсланович

Мать: Шангареева Хайруллина Сания Нагимулловна