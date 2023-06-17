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Шангареев Равиль Нурисламович
Шангареев Равиль Нурисламович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1937
Пол
Мужской
Отец
Шангареев Нурислам Арсланович
1908 г.р.
Мать
Шангареева Хайруллина Сания Нагимулловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1937
Отец:
Шангареев Нурислам Арсланович
Мать:
Шангареева Хайруллина Сания Нагимулловна
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