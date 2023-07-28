Макшеева (Самойлова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшеева (Самойлова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.01.1818

Дата смерти

30.03.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.03.1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург