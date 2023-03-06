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Букин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Букин Абрам (Авраам) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Букин Иларион Васильев

Мать ребёнка: не указана

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно