Чистяков Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистяков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Чистякова Зоя Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Чистякова Зоя Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Зоя Филипповна

Смерть
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область