Чистяков Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чистяков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Чистякова Зоя Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Чистякова Зоя Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистякова Зоя Филипповна
Смерть
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область