Ломаев Дiй Андреев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ломаева Анастасiя Диева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Бракосочетание
11.05.1851
Жена: Матрона Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно