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Ломаев Дiй Андреев

Место рождения

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ломаева Анастасiя Диева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.05.1851

Жена: Матрона Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно