Трубицын Трафим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Трубицын Федор Федоров
Мать: Трубицына Хрестинея
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Трубицына Катерина
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокея Трафимова
Мать ребёнка: Трубицына Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Катерина
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно