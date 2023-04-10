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Трубицын Трафим Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Трубицын Федор Федоров

Мать: Трубицына Хрестинея

Рождение ребёнка
1842

Сын: Трубицын Иван Трафимов

Мать ребёнка: Трубицына Катерина

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокея Трафимова

Мать ребёнка: Трубицына Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Катерина

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно